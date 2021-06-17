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В Башкирии могут ужесточить режим повышенной готовности

В Башкирии могут ужесточить режим повышенной готовности

13:54, 17 июн 2021

Сегодня, 17 июня, глава Башкирии Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции заявил, что в условиях появления новой волны заражений важно разъяснять необходимость вакцинации. Также стало известно, что госпитали региона почти полностью заполнены заболевшими. 

По словам главного санитарного врача Башкирии Анны Казак, в России началась новая волна заражений из-за отпусков, послаблений карантина и школьных каникул. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что коечный фонд COVID-госпиталей в республике почти полностью заполнен заболевшими.

«Дополнительно мы открываем 250 коек для новых заболевших коронавирусом, на очереди – еще 250 мест в больницах республики. Врачи вновь мобилизуют все силы, – отметил он.
Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал заявлением, что сейчас важно разъяснять необходимость и важность вакцинирования от коронавируса.


«Рост числа заболевших и умерших от COVID-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге свидетельствует, что эпидемия еще далека от завершения, – сказал Радий Хабиров. – Мы по-прежнему должны соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, носить маски в общественном транспорте, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях, держать социальную дистанцию. Но все это – меры пассивной защиты. Самый эффективный способ победить пандемию – вакцинация», – отметил Радий Хабиров.

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По словам главы республики, сегодня оперативному штабу  нужно подготовить предложения по ужесточению противоэпидемических мер в указ о режиме повышенной готовности.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-службы главы Башкирии

Теги: Коронавирус в Башкирии
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