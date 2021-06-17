В Башкирии учреждения спорта и культуры можно будет посещать только при наличии справки о вакцинации
15:45, 17 июн 2021
В Башкирии граждане смогут посещать спортзалы и клубы только после вакцинации и при предъявлении справки о наличии антител. Информация об этом появилась на сайте «Башинформ» сегодня, 17 июня.
В спортклубах и культурно-развлекательных учреждениях у посетителей начнут проверять справки с 21 июня. Об этом на торжественном собрании ко Дню медика сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время самый эффективный способ победить пандемию – это массовая вакцинация населения.
Напомним, ранее министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что коечный фонд COVID-госпиталей в республике почти полностью заполнен заболевшими. В настоящий момент в республиканских больницах открываются дополнительные места для граждан, у которых диагностирован коронавирус.