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В Уфе ужесточат масочный режим в общественных местах

В Уфе ужесточат масочный режим в общественных местах

20:03, 17 июн 2021

В Уфе будут тщательнее следить за ношением масок в общественных местах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 17 июня.

— В последние дни статистика по распространению коронавируса в нашей стране внушает принимать дополнительные меры, в том числе по ужесточению соблюдения масочного режима и социальной дистанции, а также по ускорению вакцинации, — отметили чиновники.

В пресс-службе посоветовали местным жителям и гостям столицы ответственно отнестись к своему здоровью и своих близких, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Напомним, за нарушение масочного режима полагается штраф.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии бизнесменам поручили вакцинировать до 1 июля не менее 60% своих работников.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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