В Роспотребнадзоре Башкирии отказались вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

20:55, 17 июн 2021

В Роспотребнадзоре Башкирии не намерены выпускать постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Казак. Сегодня, 17 июня, она объяснила, что в подобных мерах пока нет необходимости, однако всё может измениться, если жители проигнорируют прививочную кампанию, сообщает издание Уфа1.







По словам Казак, эпидемиологическая обстановка в Башкирии на данный момент лучше, чем в Москве и Московской области, где вышло постановление об обязательной вакцинации в первую очередь тех, кто работает в сфере услуг.

— Такого постановления на сегодняшний день я не выпускаю, потому что у нас не та эпидемиологическая ситуация, но если люди — и мы сейчас это будем транслировать — не будут вакцинироваться, если не будут соблюдаться все профилактические меры, то мы дойдем до таких цифр, как в Москве, и придется выпускать такое же постановление, — рассказала UFA1.RU Анна Казак.

Она добавила, что пока ведомство намерено предложить республиканскому правительству превентивные меры. Какие конкретно, по словам чиновницы, будет известно сегодня вечером после заседания штаба по коронавирусу.





— Сегодня было заседание штаба и будет вечером. Вопрос решается об ужесточении указа [режима повышенной готовности к коронавирусу]. Пока не комментирую, потому что сейчас принимаются решения. Да, изменения будут, — сообщила глава республиканского Роспотребнадзора.

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