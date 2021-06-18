Что предпримут в Башкирии для снижения распространения коронавируса

09:23, 18 июн 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, о том какие меры будут приняты для снижения распространения коронавируса. Об этом он сообщил сегодня, 18 июня, в прямом эфире телеканала «БСТ».







По словам министра, у оперативного штаба нет задачи разделить людей – вакцинированные-невакцинированные. Речь идет о добровольном выборе каждого гражданина, каждого жителя республики. Была задача минимизировать распространение вируса, минимизировать число коллективных заражений, которые мы видели во время первой-второй волн.

«Основные тезисы, которые прорабатывались на оперативном штабе – это, в первую очередь, ввести ряд ограничений для массового скопления людей, где возможно будут источники заражения. При этом сами массовые мероприятия не отменяются. Больше тысячи человек специалисты из Роспотребнадзора РБ собираться не рекомендуют. В решении оперативного штаба – ограничить людей, которые не болели и не вакцинировались. То есть будем рекомендовать нашим гражданам пройти вакцинацию, получить защиту, чтобы более свободно перемещаться», — подчеркнул Максим Забелин.

Общественные места можно будет посещать при соблюдении двух условий. Либо человек имеет у себя отрицательный анализ ПЦР-теста, который говорит о том, что он не болеет. Второе условие – наличие справки о вакцинации. Данные ограничения введены на посещения ресторанов, гостиниц, спортивных учреждений, театров, кинотеатров, библиотек, а также культурно-массовых мероприятий.



Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин сообщил, что для посещения гражданам достаточно будет показать справку со своего мобильного устройства или смартфона. Также можно документ распечатать и предъявить проверяющим. При этом подчеркивалось, что за отсутствием поддельных справок будут следить надзорные ведомства и сотрудники правопорядка.









Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться.





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