Что предпримут в Башкирии для снижения распространения коронавируса
09:23, 18 июн 2021
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, о том какие меры будут приняты для снижения распространения коронавируса. Об этом он сообщил сегодня, 18 июня, в прямом эфире телеканала «БСТ».
По словам министра, у оперативного штаба нет задачи разделить людей – вакцинированные-невакцинированные. Речь идет о добровольном выборе каждого гражданина, каждого жителя республики. Была задача минимизировать распространение вируса, минимизировать число коллективных заражений, которые мы видели во время первой-второй волн.
Общественные места можно будет посещать при соблюдении двух условий. Либо человек имеет у себя отрицательный анализ ПЦР-теста, который говорит о том, что он не болеет. Второе условие – наличие справки о вакцинации. Данные ограничения введены на посещения ресторанов, гостиниц, спортивных учреждений, театров, кинотеатров, библиотек, а также культурно-массовых мероприятий.
Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин сообщил, что для посещения гражданам достаточно будет показать справку со своего мобильного устройства или смартфона. Также можно документ распечатать и предъявить проверяющим. При этом подчеркивалось, что за отсутствием поддельных справок будут следить надзорные ведомства и сотрудники правопорядка.
Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться.