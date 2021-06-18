В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов

09:52, 18 июн 2021

На минувшем брифинге по ситуации с коронавирусом в прямом эфире БСТ ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал об ограничениях, принятых для студентов. По словам ученого, решение принято на федеральном уровне.







По словам Валентина Павлова, в новом учебном году допускать к очным занятиям будут только тех студентов, которые привились от коронавируса. При этом приемная комиссия будет работать в обычном режиме.

— По статистике 95% абитуриентов подают документы дистанционно. А в течении первого курса все студенты также будут вакцинироваться. 1 сентября мы не заселим в общежитие не вакцинированных студентов, — сказал Валентин Павлов.

Отметим, что на сегодняшний день неизвестно, будут ли действовать данные ограничения во всех вузах республики. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин отметил, что не готов прокомментировать решение вуза.

Ранее сообщалось о том, можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии





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