Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов

В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов

09:52, 18 июн 2021

На минувшем брифинге по ситуации с коронавирусом в прямом эфире БСТ ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал об ограничениях, принятых для студентов. По словам ученого, решение принято на федеральном уровне.

По словам Валентина Павлова, в новом учебном году допускать к очным занятиям будут только тех студентов, которые привились от коронавируса. При этом приемная комиссия будет работать в обычном режиме.

— По статистике 95% абитуриентов подают документы дистанционно. А в течении первого курса все студенты также будут вакцинироваться. 1 сентября мы не заселим в общежитие не вакцинированных студентов, — сказал Валентин Павлов.
Отметим, что на сегодняшний день неизвестно, будут ли действовать данные ограничения во всех вузах республики. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин отметил, что не готов прокомментировать решение вуза.

Ранее сообщалось о том, можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: