В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов
09:52, 18 июн 2021
На минувшем брифинге по ситуации с коронавирусом в прямом эфире БСТ ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал об ограничениях, принятых для студентов. По словам ученого, решение принято на федеральном уровне.
По словам Валентина Павлова, в новом учебном году допускать к очным занятиям будут только тех студентов, которые привились от коронавируса. При этом приемная комиссия будет работать в обычном режиме.
— По статистике 95% абитуриентов подают документы дистанционно. А в течении первого курса все студенты также будут вакцинироваться. 1 сентября мы не заселим в общежитие не вакцинированных студентов, — сказал Валентин Павлов.
Отметим, что на сегодняшний день неизвестно, будут ли действовать данные ограничения во всех вузах республики. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин отметил, что не готов прокомментировать решение вуза.