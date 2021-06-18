В Минздраве Башкирии назвали противопоказания для введения вакцины от ковида

09:58, 18 июн 2021

Вице-премьер и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 18 июня во время обсуждений ситуации с коронавирусом в прямом эфире телеканала БСТ назвал противопоказания для вакцинации от инфекции.







По его словам, противопоказаниями являются тяжёлые хронические заболевания, непереносимость к компонентам вакцины, получение химеотерапии, возраст моложе 18 лет и беременность.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов. Кроме того, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, о том какие меры будут приняты для снижения распространения коронавируса и можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от ковида прививаться.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram