В Минздраве Башкирии назвали противопоказания для введения вакцины от ковида
09:58, 18 июн 2021
Вице-премьер и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 18 июня во время обсуждений ситуации с коронавирусом в прямом эфире телеканала БСТ назвал противопоказания для вакцинации от инфекции.
По его словам, противопоказаниями являются тяжёлые хронические заболевания, непереносимость к компонентам вакцины, получение химеотерапии, возраст моложе 18 лет и беременность.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов. Кроме того, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, о том какие меры будут приняты для снижения распространения коронавируса и можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от ковида прививаться.
Источник:
ufa.aif.ru
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