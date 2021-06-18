Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии на 20% подскочило число семейных очагов заражения коронавирусом

В Башкирии на 20% подскочило число семейных очагов заражения коронавирусом

11:35, 18 июн 2021

В Башкирии фиксируется рост числа семейных очагов заражения коронавирусом. Об этом на профильном брифинге 18 июня сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– По уровню заболеваемости (количеству выявленных случаев в сутки – прим. авт.) мы вышли на апрельские цифры 2021 года, – передала руководитель Роспотребнадзора РБ. – У нас количество семейных очагов выросло более чем на 20%. Люди мигрируют, не соблюдают [санитарный режим], заражают себя, своих близких, формируются очаги. Мы это контролируем.

Казак подчеркнула, что на фоне текущей ситуации с коронавирусом обязательная вакцинация вводиться не будет. Тем не менее она заявила о необходимости привить как можно больше жителей республики: «У госорганов главная задача – защитить основную массу населения, а это значит создать иммунную прослойку: снизить заражаемость и летальность. Это будет возможно только в случае вакцинации 60% от общего количества населения республики».

Читайте также:
В Минздраве Башкирии назвали противопоказания для введения вакцины от ковида 
В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов 
Что предпримут в Башкирии для снижения распространения коронавируса 
Можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии 
Почему Хабиров не носит медицинскую маску: в администрации дали ответ 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: