В Башкирии на 20% подскочило число семейных очагов заражения коронавирусом

11:35, 18 июн 2021

В Башкирии фиксируется рост числа семейных очагов заражения коронавирусом. Об этом на профильном брифинге 18 июня сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.







– По уровню заболеваемости (количеству выявленных случаев в сутки – прим. авт.) мы вышли на апрельские цифры 2021 года, – передала руководитель Роспотребнадзора РБ. – У нас количество семейных очагов выросло более чем на 20%. Люди мигрируют, не соблюдают [санитарный режим], заражают себя, своих близких, формируются очаги. Мы это контролируем.



Казак подчеркнула, что на фоне текущей ситуации с коронавирусом обязательная вакцинация вводиться не будет. Тем не менее она заявила о необходимости привить как можно больше жителей республики: «У госорганов главная задача – защитить основную массу населения, а это значит создать иммунную прослойку: снизить заражаемость и летальность. Это будет возможно только в случае вакцинации 60% от общего количества населения республики».

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