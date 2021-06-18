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За сутки коронавирусных больных в Башкирии стало больше на 109 человек

За сутки коронавирусных больных в Башкирии стало больше на 109 человек

14:19, 18 июн 2021

В Башкирии на 11 часов 18 июня зарегистрировано 39 тысяч 865 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 109 пациентов. Данными поделились в Министерстве здравоохранения республики.

За сутки 124 гражданина были выписаны с выздоровлением. Всего в регионе с момента начала пандемии было вылечено 37 тысяч 768 человек. 

В республике было зарегистрировано четыре летальных исхода болезни. Количество погибших от коронавируса достигло 556 человек. 

Кампания по вакцинации жителей Башкирии продолжается. В настоящее время два компонента вакцины получили 339 тысяч 816 человек, 3 тысячи 683 – за последние сутки. Напомним, ранее сообщалось, что в настоящий момент в больницах республики в реанимации находятся 40 граждан. Все тяжело заболевшие граждане были не привиты.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии поправками в указ ввел новые ограничения, из-за роста заболевших коронавирусом.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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