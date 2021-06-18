Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Минздрав Башкирии: наличие антител не является противопоказанием к вакцинации

Минздрав Башкирии: наличие антител не является противопоказанием к вакцинации

15:32, 18 июн 2021

Глава Башкирии подписал указ о режиме повышенной готовности, по которому многими услугами можно будет воспользоваться только со справкой о вакцинации, с результатами ПЦР-теста или антителами.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ответил на животрепещущий вопрос: может ли человек с антителами получить медотвод от прививки. По словам чиновника, наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.

Максим Забелин, министр здравоохранения:

Наличие антител абсолютно не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Соответственно, любой уровень антител — не основание для медотвода.

В Минздраве пояснили, что основаниями для медотвода от вакцинации от COVID-19 могут быть:
— гиперчувствительность к компонентам препарата;
— тяжелые формы аллергических заболеваний;
— реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения;
— иммунодефицит (первичный);
— злокачественные заболевания крови и новообразования (вакцинация возможна после консультации с лечащим врачом);
— беременность и период грудного вскармливания.

Также прививку не делают детям до 18 лет в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях.



Читайте также:
В Минздраве Башкирии назвали противопоказания для введения вакцины от ковида 
В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов 
Что предпримут в Башкирии для снижения распространения коронавируса 
Можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии 
Почему Хабиров не носит медицинскую маску: в администрации дали ответ 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: