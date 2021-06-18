Минздрав Башкирии: наличие антител не является противопоказанием к вакцинации

15:32, 18 июн 2021

Глава Башкирии подписал указ о режиме повышенной готовности, по которому многими услугами можно будет воспользоваться только со справкой о вакцинации, с результатами ПЦР-теста или антителами.







Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ответил на животрепещущий вопрос: может ли человек с антителами получить медотвод от прививки. По словам чиновника, наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.



Максим Забелин, министр здравоохранения:



Наличие антител абсолютно не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Соответственно, любой уровень антител — не основание для медотвода.

В Минздраве пояснили, что основаниями для медотвода от вакцинации от COVID-19 могут быть:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— тяжелые формы аллергических заболеваний;

— реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;

— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения;

— иммунодефицит (первичный);

— злокачественные заболевания крови и новообразования (вакцинация возможна после консультации с лечащим врачом);

— беременность и период грудного вскармливания.



Также прививку не делают детям до 18 лет в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях.









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