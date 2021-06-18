В России с 1 июля 2021 года начнется диспансеризация для переболевших COVID-19

23:23, 18 июн 2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении с 1 июля углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Об этом он заявил в ходе посещения больницы в подмосковной Коммунарке.







«Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент», — уточнил он, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. Он добавил, что на сегодняшний день было продумано все, чтобы люди знали, куда они могут обратиться и какие услуги для них доступны.



Глава кабмина также обратился к региональным властям, чтобы они приняли меры для проведения качественной и эффективной диспансеризации на местах. «Надеюсь, что это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID осложняются», — заключил Мишустин.



Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что углубленная диспансеризация россиян, переболевших коронавирусом, начнется с 1 июля. В ходе диспансеризации станет возможным своевременное выявление у пациентов обострения хронических болезней сердца, сосудов, легких, почек, печени и других органов, пишет RT.

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