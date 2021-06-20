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В Башкирии количество заболевших ковидом превысило 40 тысяч человек

В Башкирии количество заболевших ковидом превысило 40 тысяч человек

19:57, 20 июн 2021

В Башкирии число заболевших коронавирусом составило 40 083 человек. За сутки COVID-19 заболели 111 жителей республики.

В стационарах лечатся 198 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 22 человека, к аппарату ИВЛ подключены 2 человека. На амбулаторном лечении находятся 1 372 человека.

За сутки с выздоровлением выписано 35 человек, всего от болезни излечились 37 951 жителей Башкирии.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. Всего в республике от болезни скончались 562 человека.
Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 104. От пневмонии излечились 98 пациентов.

Ранее сообщалось о том, что студенты Башкирского педуниверситета перешли на дистанционное обучение

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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