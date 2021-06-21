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108 новых случаев инфицирования ковидом зарегистрировали в Башкирии

108 новых случаев инфицирования ковидом зарегистрировали в Башкирии

14:10, 21 июн 2021

С начала пандемии коронавируса в Башкирии зарегистрировано 40191 случай заражения ковидом. При этом за минувшие сутки медики выявили 108 новых случаев инфицирования.

В стационарах лечатся 200 человек, а на амбулаторном лечении находятся 1456 жителей республики. Вирус в тяжелой форме переносят 27 пациентов, двое из которых дышат с помощью систем ИВЛ.

Излечиться успели 38 тысяч человек, при этом 18 пациентов выписались за сутки. Новыми жертвами вируса стали четыре пациента, а всего от коронавируса скончались 566 жителей Башкирии.

На территории республики работают десять ковид-госпиталей с 1420 койками. Из них 10,4 процента остаются на сегодняшний день свободными.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии не исключил введения в республике обязательной вакцинации от коронавируса.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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