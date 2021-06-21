11 регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

19:10, 21 июн 2021

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в одиннадцати регионах России. Последними соответствующие постановления подготовили Нижегородская и Мурманская области.







«Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников и доводим все процедуры, чтобы ее ввести», — цитирует губернатора Мурманской области Андрея Чибиса официальный сайт правительства региона. По его словам, в первую очередь прививку должны поставить сотрудники транспорта, социально-культурных объектов, образовательных организаций, общепита, сферы торговли, а также госслужащие. Чибис призвал жителей региона вакцинироваться уже сейчас, не дожидаясь официального постановления.

В Нижегородской области обязательная вакцинация введена постановлением главного санитарного врача региона. В соответствие с документом, опубликованным на сайте нижегородского Роспотребнадзора, прививку от COVID-19 должны поставить работники сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. Также вакцинация коснется госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Они должны поставить первый компонент вакцины от COVID-19 до 25 июля 2021 года.









Сейчас обязательная вакцинация введена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе. Так как в этих регионах действует постановление санитарного врача, работодатели могут отстранять от работы сотрудников, если у тех нет прививки от COVID-19. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он также напомнил, что трудовой кодекс не предусматривает увольнение за отказ от вакцинации, передает телеканал 360.





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