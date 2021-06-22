В Башкирии заявили о безопасности ковид-вакцины для беременных женщин

09:54, 22 июн 2021

В Башкирии на следующей неделе получить вакцину от коронавируса смогут беременные женщины. Об этом сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии в БГМУ Азат Мухаметзянов сегодня, 22 июня. Подробностями поделились в пресс-службе администрации Уфы.







По словам главного эпидемиолога республики, клинические испытания вакцины «Спутник V» подтвердили ее безопасность для будущих мам. В 21 случае беременности участниц со сроком от трех до восьми месяцев серьезных побочных эффектов не было выявлено. Вакцинация беременных может начаться уже на следующей неделе. Азат Мухаметзянов подчеркнул, что после прививки препарат будет защищать не только женщин, но и новорожденных в результате грудного вскармливания.

«У 89,3 % зараженных в Москве обнаружили новый мутированный индийский штамм коронавируса. Распространение нового индийского штамма, который получил название «дельта», увеличивает необходимость в защите вакциной в несколько раз. Болеть будут все. Вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности: вторая доза вакцины снижает риск госпитализации до 90%», — сообщил эпидемиолог.

Ранее сообщалось о том, что Хабиров потребовал вакцинировать 60% госслужащих.





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Фото: pixabay