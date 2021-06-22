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В России предложили ввести компенсацию за осложнения от вакцины

В России предложили ввести компенсацию за осложнения от вакцины

12:42, 22 июн 2021

Законопроект, предполагающий увеличение компенсаций россиянам, которые пострадали от осложнений после вакцинации, планируется внести в Государственную Думу РФ. Об этом сообщила сенатор, член Совета Федерации Маргарита Павлова.

«Сейчас мы будем реанимировать всю эту работу [над законопроектом]. Надеюсь, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор убедятся, что просто нет других вариантов», — цитирует News.ru Павлову. Она подчеркнула, что проект поможет повысить доверие граждан РФ к вакцинации.

Ранее Павлова сообщала, что ее законопроект, который увеличивает выплаты пострадавшим из-за осложнений после вакцинации, «потерялся». Это произошло на этапе получения отзыва Минздрава.

Ранее башкирские ученые развеяли 4 мифа, которые касаются вакцины против коронавирусной инфекции.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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