В России предложили ввести компенсацию за осложнения от вакцины

12:42, 22 июн 2021

Законопроект, предполагающий увеличение компенсаций россиянам, которые пострадали от осложнений после вакцинации, планируется внести в Государственную Думу РФ. Об этом сообщила сенатор, член Совета Федерации Маргарита Павлова.







«Сейчас мы будем реанимировать всю эту работу [над законопроектом]. Надеюсь, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор убедятся, что просто нет других вариантов», — цитирует News.ru Павлову. Она подчеркнула, что проект поможет повысить доверие граждан РФ к вакцинации.



Ранее Павлова сообщала, что ее законопроект, который увеличивает выплаты пострадавшим из-за осложнений после вакцинации, «потерялся». Это произошло на этапе получения отзыва Минздрава.

Ранее башкирские ученые развеяли 4 мифа, которые касаются вакцины против коронавирусной инфекции.





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