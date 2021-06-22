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Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Башкирии составил 115 человек

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Башкирии составил 115 человек

14:00, 22 июн 2021

В Башкирии зафиксировано уже 40306 случаев заражения коронавирусом, 115 из которых – новые.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в активной стадии болезни находятся 1652 жителя Башкирии. За сутки врачи выписали 117 подопечных, а всего ковид побороли 38086 человек. Новыми жертвами болезни стали двое пациентов, а всего скончались 568 жителей республики.

В России за сутки зафиксировали 16715 новых случаев носительства ковида, а всего - 5350919. 331122 россиянина переносят болезнь в активной фазе. Среди выздоровевших уже 4889450 жителей страны, 11117 из которых выписались за сутки. При этом болезнь унесли жизни 130347 человек, 546 из которых скончались за минувшие сутки.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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