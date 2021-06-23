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В Минздраве Башкирии рассказали, когда в республику поступит крупная партия вакцин от коронавируса

В Минздраве Башкирии рассказали, когда в республику поступит крупная партия вакцин от коронавируса

11:51, 23 июн 2021

На 23 июня в Башкирии первым компонентом вакцины привились 462 067 жителей, что составляет 94% от общего числа доз препаратов. В связи с этим региональное Министерство здравоохранения сообщило о возможной нехватке прививок в ряде пунктов вакцинации и медицинских организациях.

В ведомстве отметили, что сегодня в республику поступило 18 900 доз «Спутника V». Их распределят между Уфой, Нефтекамском и Стерлитамаком. А вот крупная партия — более 100 тысяч доз вакцины — придет лишь на следующей неделе. В Минздраве добавили, что тех, кого внесли в лист ожидания, пригласят на вакцинацию только после поступления препаратов.

Уфимцы ранее уже сообщали о том, что лекарства заканчиваются. Тогда в Минздраве ответили, что препараты просто не успевают распределять.

Ранее сообщалось о том, что в Курултае Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли 38 депутатов из 100.

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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