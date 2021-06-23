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За прошедшие сутки в Башкирии ковидом заболели 120 человек

За прошедшие сутки в Башкирии ковидом заболели 120 человек

12:08, 23 июн 2021

В Башкирии на 11 часов 23 июня подтвердили 40 тысяч 426 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших увеличился до 120 пациентов. Информацию предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

От коронавируса погибли еще трое жителей Башкирии. Общее число жертв болезни выросло до 571 человека.

С момента начала пандемии в регионе вылечились 38 тысяч 205 граждан, 119 из них были выписаны за последние сутки. Кампания по вакцинации населения продолжается. В настоящее время привиты 352 тысячи 833 человека. За сутки второй компонент вакцины получили 3 тысячи 809 жителей республики.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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