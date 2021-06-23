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ВОЗ нашла нарушения у производителей «Спутника V» в Уфе

ВОЗ нашла нарушения у производителей «Спутника V» в Уфе

14:57, 23 июн 2021

Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения на заводе «Фармстандарт» в Уфе, который занимается производством вакцины «Спутник V». Данную информацию подтвердили в Минпромторге РФ.

«Делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них. ВОЗ уточнила, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным», — сообщили на сайте ведомства. Там уточнили, что результаты инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество российского препарата.

Минпромторг ранее проводил внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» ведет работу по устранению замечаний. Затем Всемирная организация здравоохранения сможет провести повторную инспекцию этой площадки.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Ее разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В основе вакцины использован аденовирусный вектор с встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2.

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Источник: ura.news

Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии
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