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Биологи рассказали, влияет ли жара на коронавирус

Биологи рассказали, влияет ли жара на коронавирус

09:51, 24 июн 2021

Высокие летние температуры и солнечное излучение не имеют никакого влияния на коронавирус, его мутации и распространение. Об этом заявил профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин.

По его словам, связывать жаркую погоду и ускорение распространения вируса может лишь социальный фактор. «В жаркую погоду люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом. Яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал Никитин в интервью «радио Sputnik».

По словам биолога, жара может негативно сказаться на состоянии людей, которые уже болеют COVID-19. «В первую очередь это касается людей с проблемами кровеносной системы или болезнями сердца», — отметил Никитин. Теплая погода создает нагрузку на сердце, из-за чего состояние пациентов может ухудшиться, добавил ученый.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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