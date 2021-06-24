В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли делать вакцину кормящим матерям

12:39, 24 июн 2021

Минздрав Башкирии сегодня, 24 июня, разъяснил, можно ли делать кормящим мамам прививку от коронавируса. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент грудное вскармливание является противопоказанием, но в скором времени вакцинация кормящих и беременных «Спутником V» будет разрешена.







«На данный момент грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации. Сейчас идут завершающие этапы исследований и оформление соответствующих документов по вакцинации беременных и кормящих вакциной «Спутник V», в скором времени будет разрешено», – сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее уже было известно, что на следующей неделе получить вакцину от коронавируса смогут беременные женщины. Об этом сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии в БГМУ Азат Мухаметзянов сегодня, 22 июня. По словам главного эпидемиолога республики, клинические испытания вакцины «Спутник V» подтвердили ее безопасность для будущих мам.





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