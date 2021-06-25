Вирусологи рассказали, когда делать прививку от коронавируса после болезни

15:29, 25 июн 2021

Переболевшим коронавирусом прививку от COVID-19 можно делать через два месяца. Сразу после перенесенного заболевания вакцину ставить не стоит. Об этом в беседе с URA.RU заявили профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.







«Вакцинация „Спутником V“ для переболевших коронавирусом не опасна, так как это повысит иммунитет и даст высокий уровень антител к S-белку. Если титр высокий, два месяца можно не вакцинироваться, затем нужно сделать прививку», — рассказал Аграновский.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что прививку от COVID-19 переболевшим коронавирусом сразу же после перенесенного заболевания делать не стоит. «Можно вакцинироваться, если болели несколько месяцев назад, если заболевание было недавно, то не стоит еще. Сейчас тактика такая — людям переболевшим, спустя какое-то время, когда они уже хорошо себя чувствуют, делают прививку. Ничего плохого тут нет, никакой дополнительной неблагоприятной реакции не будет», — отметил он.





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