Минздрав России разрешил прививать от коронавируса беременных
16:22, 25 июн 2021
В Министерстве здравоохранения РФ разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Сняты противопоказания для применения вакцины „Спутник V“ у беременных», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Таким образом, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.
Ранее о возможной вакцинации беременных заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По ее словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.
Ранее вирусологи рассказали, когда делать прививку от коронавируса после болезни.
По теме:
В России зафиксирован первый случай заболевания чрезвычайно заразным штаммом COVID
В Минздраве Башкирии напомнили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации