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Минздрав России разрешил прививать от коронавируса беременных

Минздрав России разрешил прививать от коронавируса беременных

16:22, 25 июн 2021

В Министерстве здравоохранения РФ разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сняты противопоказания для применения вакцины „Спутник V“ у беременных», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Таким образом, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.

Ранее о возможной вакцинации беременных заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По ее словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.

Ранее вирусологи рассказали, когда делать прививку от коронавируса после болезни.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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