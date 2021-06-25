Минздрав России разрешил прививать от коронавируса беременных

16:22, 25 июн 2021

В Министерстве здравоохранения РФ разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.







«Сняты противопоказания для применения вакцины „Спутник V“ у беременных», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Таким образом, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.



Ранее о возможной вакцинации беременных заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По ее словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.



Ранее вирусологи рассказали, когда делать прививку от коронавируса после болезни.

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