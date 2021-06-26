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В Минздраве Башкирии сообщили о поступлении более 54 тысяч доз вакцины от COVID

В Минздраве Башкирии сообщили о поступлении более 54 тысяч доз вакцины от COVID

11:27, 26 июн 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате «Спутник V».

По словам министра, в Башкирию прибыла партия вакцины в количестве 54 600 доз. Они будут распределены по медицинским учреждениям республики.

По данным на 25 июня, в Башкирии за сутки было привито 14 022 человек первым компонентом вакцины. Всего первым и вторым компонентами были вакцинированы за это время 18 731 человек. За весь период вакцинации в республике оба компонента вакцины получили 361 507 граждан, только первый – 489 475 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане вновь обновили указ о режиме повышенной готовности.

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Источник: bash.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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