В Минздраве Башкирии сообщили о поступлении более 54 тысяч доз вакцины от COVID

11:27, 26 июн 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате «Спутник V».







По словам министра, в Башкирию прибыла партия вакцины в количестве 54 600 доз. Они будут распределены по медицинским учреждениям республики.



По данным на 25 июня, в Башкирии за сутки было привито 14 022 человек первым компонентом вакцины. Всего первым и вторым компонентами были вакцинированы за это время 18 731 человек. За весь период вакцинации в республике оба компонента вакцины получили 361 507 граждан, только первый – 489 475 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане вновь обновили указ о режиме повышенной готовности.



По теме:

Юристы рассказали, как не потерять работу при отсутствии прививки от COVID





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram