В Башкортостане за сутки ковидом заболели 125 человек

12:46, 26 июн 2021

Число умерших от коронавируса в Башкирии за сутки увеличилось на три человека и с начала пандемии достигло 581. Данные на 26 июня опубликованы республиканским оперштабом.



За минувшие сутки COVID-19 в регионе заболело 125 человек, за всё время – 40 791. Выздоровели за прошедший день 78 пациентов, с начала пандемии – 38 467.







Ранее в Минздраве Башкирии сообщили о поступлении более 54 тысяч доз вакцины от COVID.



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