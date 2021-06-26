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В Башкортостане за сутки ковидом заболели 125 человек

В Башкортостане за сутки ковидом заболели 125 человек

12:46, 26 июн 2021

Число умерших от коронавируса в Башкирии за сутки увеличилось на три человека и с начала пандемии достигло 581. Данные на 26 июня опубликованы республиканским оперштабом.

За минувшие сутки COVID-19 в регионе заболело 125 человек, за всё время – 40 791. Выздоровели за прошедший день 78 пациентов, с начала пандемии – 38 467.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщили о поступлении более 54 тысяч доз вакцины от COVID.

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Источник: ufa.aif.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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