Главный медицинский ВУЗ Башкирии обвинили в нарушении антиковидных мер

20:45, 26 июн 2021

Роспотребнадзор Башкирии подал заявление в суд о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в республиканском государственном медицинском университете (БГМУ). Об этом сообщает издание Уфа1. Сегодня, 26 июня, ректор вуза Валентин Павлов объяснил, почему понадобилось судебное разбирательство.







По его словам, нарушения вскрылись при совместной работе университета и контролирующего ведомства, а разобраться в причинах их возникновения предстоит в суде.

— Это наша работа совместно с Роспотребнадзором [по выявлению нарушений]. Любое нарушение физического или юридического лица будет рассматриваться в суде. Стороны приведут свои доводы. Мнение Роспотребнадзора — что что-то не было соблюдено. Может быть, студент виноват, может быть, комендант. Суд разберется: или наказать невиновного, или наградить непричастного (видоизмененная присказка о непоследовательном управлении. — Прим. ред.), — сообщил Валентин Павлов.

Согласно заявлению Росптребнадзора, в БГМУ, в частности, не были организованы положенные условия для изоляции студентов, приехавших из других стран, а также допущено проведение массовых мероприятий без соблюдения масочного режима.

Суд назначен на 15 июля. БГМУ вменяются нарушения, согласно которым максимальный штраф для юридических лиц составляет 500 тысяч рублей.





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Фото: БГМУ