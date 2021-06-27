Разработчики «Спутник V» предупредили об опасности прививки от коронавируса при беременности

10:54, 27 июн 2021

Разработчики российской вакцины «Спутник V» признали, что препарат может негативно повлиять на плод беременной женщины. Об этом указано в новой инструкции к вакцине.







«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак при беременности. Применять препарат Гам-КОВИД-Вак („Спутник V“ — прим.) при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — указано в обновленной инструкции к препарату на сайте справочника лекарственных препаратов medum.ru. Однако уточняется, что «Спутник V» не показал отрицательного влияния на течение беременности и развитие плода у животных.

При этом кормящим матерям вакцина до сих пор противопоказана, пишет Life. «Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В связи с этим, применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», — уточняется в инструкции.



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