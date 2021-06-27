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В Башкортостане за сутки ковидом заболели 129 человек

В Башкортостане за сутки ковидом заболели 129 человек

14:32, 27 июн 2021

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил данные по заболеваемости.

В Башкортостане на 27 июня зарегистрировано 129 новых лабораторно подтвержденных случаев. Таким образом, общее количество зараженных на данный момент составляет 40 920 человек.

Активными носителями инфекции являются 1811 жителей республики.

Также за последние сутки в ковид-госпиталях перестало биться сердце еще четырех пациентов. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 585.

Ранее сообщалось о том, что разработчики «Спутник V» предупредили об опасности прививки от коронавируса при беременности.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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