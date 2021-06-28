Башкортостан занял 6 место в России по темпам вакцинации от коронавируса

12:32, 28 июн 2021

Башкортостан занял шестое место в стране по темпам вакцинации от COVID-19. На 8 часов 28 июня первым компонентом вакцинировано более 514 тысяч жителей республики, полностью прошли вакцинацию 367 тысяч жителей региона.







- Ситуация с распространением вируса даёт нам возможность более менее комфортно проходить этот период. Пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию, вводить ограничительные меры для предприятий. Наша главная задача, чтобы наша медицина справилась с нарастающим потоком, — заявил Глава республики.

- То, что я прошу — чтобы конечный фонд, аппараты ИВЛ, все было готово. Мы можем пройти этот период, если, первое – при сохранении санитарно-эпидемиологических правил и норм, и более важное — вакцинации, — отметил Радий Хабиров.

Он поблагодарил жителей республики за то, что они прислушались и пошли прививаться от COVID-19.



Кроме того, Радий Хабиров отметил, что нельзя сбавлять темпы вакцинации.





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