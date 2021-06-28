В Башкирии начнут привлекать к ответственности за несоблюдение масочного режима: Роспотребнадзор
12:38, 28 июн 2021
Руководитель Управления Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак заявила, что в регионе могут начать принимать административные меры в отношении граждан, не соблюдающих масочный режим. Об этом она сказала сегодня, 28 июня, на оперативном совещании в правительстве РБ.
«У нас значительно увеличилось количество «семейных» очагов по коронавирусной инфекции. Еще раз нужно обратить внимание на соблюдение мер противоэпидемических. Управлением Роспотребнадзора отрабатываются на крупных объектах профилактические мероприятия – мы выходим, проверяем масочный режим, пока выдаем предостережения, предписания, но меры будут, если нас не услышат, то, конечно, будут административные меры», - сказала она.
Ранее сообщалось о том, что Башкортостан занял 6 место в стране по темпам вакцинации от коронавируса.