Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии начнут привлекать к ответственности за несоблюдение масочного режима: Роспотребнадзор

В Башкирии начнут привлекать к ответственности за несоблюдение масочного режима: Роспотребнадзор

12:38, 28 июн 2021

Руководитель Управления Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак заявила, что в регионе могут начать принимать административные меры в отношении граждан, не соблюдающих масочный режим. Об этом она сказала сегодня, 28 июня, на оперативном совещании в правительстве РБ.

«У нас значительно увеличилось количество «семейных» очагов по коронавирусной инфекции. Еще раз нужно обратить внимание на соблюдение мер противоэпидемических. Управлением Роспотребнадзора отрабатываются на крупных объектах профилактические мероприятия – мы выходим, проверяем масочный режим, пока выдаем предостережения, предписания, но меры будут, если нас не услышат, то, конечно, будут административные меры», - сказала она.

Ранее сообщалось о том, что Башкортостан занял 6 место в стране по темпам вакцинации от коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: