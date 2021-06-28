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В России появилась трехэтапная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

В России появилась трехэтапная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

20:32, 28 июн 2021

Центр «Вектор» подал документы, чтобы зарегистрировать вакцину «ЭпиВакКорона-Н». Она будет состоять из трех компонентов. Об этом сообщается в государственном реестре лекарств Минздрава.

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021. Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — указано в реестре. Вакцина для профилактики коронавируса выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Новую вакцину нужно будет колоть три раза, после ее регистрации и поступления в гражданский оборот, пишет телеканал 360. Промежуток между первым и вторым этапами вакцинации будет 21 день, а третью прививку можно будет ставить через 60 дней.

В России уже зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Ковивак». При этом глава центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», заявлял, что антитела после прививки образовались только у половины пациентов.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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