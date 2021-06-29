Оперштаб России принял новый план по вакцинации населения от коронавируса

12:05, 29 июн 2021

Федеральный оперативный штаб принял новый план по вакцинации населения России от коронавируса. Согласно нему, к сентябрю в регионах должно быть вакцинировано 30-35% жителей.







«По новому плану федеральный центр требует от регионов, чтобы антитела были у 60% взрослого населения. Предыдущий план содержал требование привить такое количество взрослых. Теперь же предлагается достигать нужного процента населения с антителами не исключительно за счет вакцинации населения, а учитывать при расчете коллективного иммунитета уже переболевших коронавирусом людей», — передает телеканал «Дождь».

К началу июня план массовой вакцинации россиян был выполнен более чем на 25%, передает RT. На данный момент, нет обязательства ставить прививку всем гражданам, уточняет «Национальная служба новостей». По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной экономика РФ может начать восстанавливаться на фоне вакцинации населения, так как окажет положительное влияние на ВВП страны.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram