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Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии достиг февральских

Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии достиг февральских

12:17, 29 июн 2021

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 143 жителей - на 10 больше, чем днем ранее. Последний раз такой скачок зараженных фиксировался во второй половине февраля. С начала пандемии и по состоянию на 29 июня в республике выявлено 41 196 случаев инфицирования. Данные озвучили в региональном оперштабе.

Всего от COVID-19 в Башкирии вылечились 38 638 человек. Суточный прирост выписанных по выздоровлению составил 80 жителей.

Новых жертв коронавируса не зарегистрировано. В республике за все время от него скончались 589 пациентов.

Оба компонента вакцины получили 371 176 человек.

Ранее сообщалось о том, что оперштаб России принял новый план по вакцинации населения от коронавируса.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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