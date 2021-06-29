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Минздрав России хочет запретить плановую госпитализацию для непривитых от ковида граждан

Минздрав России хочет запретить плановую госпитализацию для непривитых от ковида граждан

14:05, 29 июн 2021

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, согласно которому все пациенты, претендующие на плановую госпитализацию или санаторно-курортное лечение, обязаны предоставить справку о вакцинации от коронавируса. Ведомство уже разработало соответствующий проект приказа.

«Проектом приказа предусмотрено при госпитализации пациентов в медицинские организации, а также при приеме в медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — цитирует РИА «Новости» текст проекта. По информации ведомства, таким образом планируется создать комфортные условия для всех пациентов.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом регионы России вводят обязательную вакцинацию населения, пишет RT. А в Роструде разрешили отстранять непривитых граждан от работы. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин призвал президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с массовыми ограничениями для непривитых россиян. Он считает, что российский лидер должен отправить в отставку губернаторов и мэров, которые ввели обязательную вакцинацию в регионах.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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