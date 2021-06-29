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Опубликован список регионов России, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Опубликован список регионов России, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

16:45, 29 июн 2021

Обязательную вакцинацию ввели уже в 21 регионе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Пройти ее должны сотрудники, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава.

Сообщается, что организации РФ должны вакцинировать «сотрудников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; сотрудников организаций транспорта и энергетики; сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; сотрудников, которые работают вахтовым методом; сотрудников организаций сферы услуг; государственных гражданских и муниципальных служащих». Об этом пишет «Главбух», ссылаясь на приказ Минздрава.

Обязательную вакцинацию ввели в таких субъектах РФ, как:
Московская область;
Кемеровская область;
Ленинградская область;
Мурманская область
Ненецкий АО;
Нижегородская область;
Сахалинская область;
Смоленская область;
Тверская область;
Тульская область;

Тамбовская область
Брянская область;
Бурятия;
Магаданская область;
Республика Алтай;
Хакасия;
Курская область;
Калининградская область;
Ярославская область;
Краснодарский край;
Забайкальский край;
Москва;
Санкт-Петербург.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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