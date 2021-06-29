Опубликован список регионов России, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

16:45, 29 июн 2021

Обязательную вакцинацию ввели уже в 21 регионе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Пройти ее должны сотрудники, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава.







Сообщается, что организации РФ должны вакцинировать «сотрудников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; сотрудников организаций транспорта и энергетики; сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; сотрудников, которые работают вахтовым методом; сотрудников организаций сферы услуг; государственных гражданских и муниципальных служащих». Об этом пишет «Главбух», ссылаясь на приказ Минздрава.



Обязательную вакцинацию ввели в таких субъектах РФ, как:

Московская область;

Кемеровская область;

Ленинградская область;

Мурманская область

Ненецкий АО;

Нижегородская область;

Сахалинская область;

Смоленская область;

Тверская область;

Тульская область;

Тамбовская область

Брянская область;

Бурятия;

Магаданская область;

Республика Алтай;

Хакасия;

Курская область;

Калининградская область;

Ярославская область;

Краснодарский край;

Забайкальский край;

Москва;

Санкт-Петербург.

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