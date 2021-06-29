В Башкирии с 5 июля планируют начать вакцинацию беременных женщин

18:07, 29 июн 2021

В Башкирии с 5 июля планируется начать вакцинацию беременных от коронавируса.







Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин на пресс-конференции в Башинформе 29 июня.

По его словам, беременные переносят коронавирус тяжело, с целым рядом осложнений.



«Наблюдается мертворождение, младенческая смертность. Будем настаивать на том, чтобы прегравидарная подготовка, особенно перед процедурой ЭКО, включала в себя вакцинацию от коронавируса», — сказал Игорь Засядкин.



Ранее разработчики «Спутник V» предупредили об опасности прививки от коронавируса при беременности.

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