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В Башкирии с 5 июля планируют начать вакцинацию беременных женщин

В Башкирии с 5 июля планируют начать вакцинацию беременных женщин

18:07, 29 июн 2021

В Башкирии с 5 июля планируется начать вакцинацию беременных от коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин на пресс-конференции в Башинформе 29 июня.
По его словам, беременные переносят коронавирус тяжело, с целым рядом осложнений.

«Наблюдается мертворождение, младенческая смертность. Будем настаивать на том, чтобы прегравидарная подготовка, особенно перед процедурой ЭКО, включала в себя вакцинацию от коронавируса», — сказал Игорь Засядкин.

Ранее разработчики «Спутник V» предупредили об опасности прививки от коронавируса при беременности.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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