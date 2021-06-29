В России зафиксировали случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс»
18:51, 29 июн 2021
Роспотребнадзор подтвердил, что в России обнаружили штамм коронавируса «дельта-плюс». Такое заявление, как передает РИА «Новости», сделала глава ведомства Анна Попова.
Напомним, что так называемый индийский штамм коронавируса (B.1.617) был выявлен в стране в октябре прошлого года. Впоследствии у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.
Отметим, что «дельта"-штамм продолжает мутировать.
Так, ранее в индийском штате Махараштра выявили разновидность «дельта-плюс» (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. Данный тип отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.