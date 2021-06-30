В Башкирии 92% коечного фонда заполнены больными коронавирусом
09:11, 30 июн 2021
По словам министра здравоохранения республики, места в больницах заняты на 92%
В Башкирии развернут дополнительные коечные места для больных коронавирусом. Об этом накануне, в ходе оперативного совещания сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
По его словам, на данный момент ситуация с коечным фондом оставляет желать лучшего. Всего по республике уже занято 92% мест. На 16 процентов выросла заболеваемость коронавирусом и на 25 внебольничной пневмонией.
Министр также сообщил, что были введены дополнительно 250 новых мест, еще столько же планируют развернуть 1 июля.
Ранее сообщалось о том, что в России зафиксировали случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс».
По теме:
Массовые мероприятия в России могут запретить
В Башкирии с 5 июля планируют начать вакцинацию беременных женщин