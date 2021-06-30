В Башкирии 92% коечного фонда заполнены больными коронавирусом

09:11, 30 июн 2021

По словам министра здравоохранения республики, места в больницах заняты на 92%







В Башкирии развернут дополнительные коечные места для больных коронавирусом. Об этом накануне, в ходе оперативного совещания сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.



По его словам, на данный момент ситуация с коечным фондом оставляет желать лучшего. Всего по республике уже занято 92% мест. На 16 процентов выросла заболеваемость коронавирусом и на 25 внебольничной пневмонией.



Министр также сообщил, что были введены дополнительно 250 новых мест, еще столько же планируют развернуть 1 июля.



Ранее сообщалось о том, что в России зафиксировали случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс».

По теме:

Массовые мероприятия в России могут запретить

В Башкирии с 5 июля планируют начать вакцинацию беременных женщин





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram