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В Башкирии 92% коечного фонда заполнены больными коронавирусом

В Башкирии 92% коечного фонда заполнены больными коронавирусом

09:11, 30 июн 2021

По словам министра здравоохранения республики, места в больницах заняты на 92%

В Башкирии развернут дополнительные коечные места для больных коронавирусом. Об этом накануне, в ходе оперативного совещания сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, на данный момент ситуация с коечным фондом оставляет желать лучшего. Всего по республике уже занято 92% мест. На 16 процентов выросла заболеваемость коронавирусом и на 25 внебольничной пневмонией.

Министр также сообщил, что были введены дополнительно 250 новых мест, еще столько же планируют развернуть 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что в России зафиксировали случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс».

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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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