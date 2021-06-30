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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 6 человек

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 6 человек

11:54, 30 июн 2021

В Башкирии на 11 часов 30 июня зарегистрировано шесть летальных исхода коронавируса. Общее количество погибших достигло 595 человек. Последними данными поделились в Министерстве здравоохранения республики.

Число заболевших достигло 41 тысячи 352 пациента. За сутки коронавирус был диагностирован у 156 граждан. За это же время закончили лечение и были выписаны 197 человек. Общее количество выздоровевших составило 38 тысяч 835 жителей региона.

На данный момент в республике привито 374 тысяч 157 человек. За сутки второй компонент вакцины получил 2 тысячи 981 гражданин.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 92% коечного фонда заполнены больными коронавирусом

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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