Замминистра здравоохранения Башкирии назвал антипрививочников "плоскоземельщиками"
12:00, 30 июн 2021
Игорь Засядкин сравнил ситуацию с прививочной кампанией со спорами по гипотезе о плоской земле.
Замминистра в ходе брифинга посвященного ситуации по распространению коронавируса в Башкирии, поделился своим мнением касаемо прививочной кампании.
Засядкин сравнил раскол мнений по поводу вакцинации, с разделением общества на людей которые верили, что земля круглая и тех, кто считал что она плоская.
— Я думаю, что часть плоскоземельщиков перешла в антипрививочники. — высказал свое мнение Засядкин.
Несмотря на то, что среди населения проводиться активная разъяснительная работа по поводу процедуры вакцинации от коронавируса, тем не менее в комментариях к постам в группе Минздрава многие жители республики продолжают высказывать свои опасения по поводу своего дальнейшего состояния после получения вакцины.