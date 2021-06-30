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Замминистра здравоохранения Башкирии назвал антипрививочников "плоскоземельщиками"

Замминистра здравоохранения Башкирии назвал антипрививочников "плоскоземельщиками"

12:00, 30 июн 2021

Игорь Засядкин сравнил ситуацию с прививочной кампанией со спорами по гипотезе о плоской земле.

Замминистра в ходе брифинга посвященного ситуации по распространению коронавируса в Башкирии, поделился своим мнением касаемо прививочной кампании.

Засядкин сравнил раскол мнений по поводу вакцинации, с разделением общества на людей которые верили, что земля круглая и тех, кто считал что она плоская.

— Я думаю, что часть плоскоземельщиков перешла в антипрививочники. — высказал свое мнение Засядкин.

Несмотря на то, что среди населения проводиться активная разъяснительная работа по поводу процедуры вакцинации от коронавируса, тем не менее в комментариях к постам в группе Минздрава многие жители республики продолжают высказывать свои опасения по поводу своего дальнейшего состояния после получения вакцины.

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Источник: mkset.ru

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