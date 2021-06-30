Глава Минздрава Башкирии высмеял антипрививочников

13:58, 30 июн 2021

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин вчера, 29 июня, на своей личной странице в соцсетях опубликовал историю, в которой высмеял антипрививочников. Чиновник привел в пример ношение шапок в холодное время года.







— Немного юмора в наши реалии. Почему зимой не нужно носить шапку? Она не гарантирует 100% защиты от мороза; я не доверяю российским шапкам; нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности; даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придется снова ее надевать. Поэтому шапка неэффективна. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему, надевая шапку, — опубликовал Забелин изображение в своем аккаунте.

В Минздраве РБ подтвердили наличие данной информации на личной странице чиновника и заявили, что он «поделился картинкой, которая гуляет по интернету».





— Ничего [не хотел сказать]. Просто минута юмора, — подытожили в пресс-службе ведомства.

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