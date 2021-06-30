Путин рассказал, какой вакциной привился

14:23, 30 июн 2021

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил во время «Прямой линии».







«Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?» — ответил президент на вопрос, почему он не показал видео с вакцинации. Путин отметил положительные качества вакцины «Вектор», и пояснил, что выбрал «Спутник V», опираясь на опыт своих знакомых.



Президент сообщил, что его дочь также привилась «Спутником V». Президент рассказал, что после вакцинации у нее поднялась температура до 38,5 градусов, но целом все прошло хорошо.

Президент рассказал, что коронавирусом заражаются в среднем 10% вакцинированных людей, но заболевание в этом случае проходит в легкой форме. Путин сообщил, что буквально неделю назад заболел один из его коллег. «Вчера мне сказали — все, уже на работе. Близкие мои люди вакцинировались, но заболели — и все достаточно быстро прошло. Вакцинация имеет смысл», — отметил президент.



Ранее Владимир Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации.





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