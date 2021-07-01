В Башкирии от коронавируса заболели 158 и умерли 4 человека
12:18, 01 июл 2021
Министерство здравоохранения Башкирии традиционно представило статистические данные о распространении COVID-19 в регионе. На 11 часов 1 июля зарегистрировано 41 510 подтвержденных случаев инфицирования новой корнавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 158 заболевших.
Выздоровели за весь период пандемии 38 952 человека. За минувшие сутки выписались 117 пациентов. Скончались 4 человека. Общее число жертв достигло отметки 599 смертей. Прошел двухэтапную вакцинацию 377 561 житель Башкирии.