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В Башкирии от коронавируса заболели 158 и умерли 4 человека

В Башкирии от коронавируса заболели 158 и умерли 4 человека

12:18, 01 июл 2021

Министерство здравоохранения Башкирии традиционно представило статистические данные о распространении COVID-19 в регионе. На 11 часов 1 июля зарегистрировано 41 510 подтвержденных случаев инфицирования новой корнавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 158 заболевших.

Выздоровели за весь период пандемии 38 952 человека. За минувшие сутки выписались 117 пациентов. Скончались 4 человека. Общее число жертв достигло отметки 599 смертей. Прошел двухэтапную вакцинацию 377 561 житель Башкирии.

Ранее Владимир Путин высказался о работодателях, угрожающих уволить без прививки.

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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