Минздрав Башкирии сообщил, что республика заняла 5 место в РФ по темпам вакцинации

16:20, 01 июл 2021

Башкирия поднялась на пятую строчку в стране по темпам вакцинации. И стала второй в России по расходованию вакцины.



Об этом стало известно на совещании в формате Здравчас, которое провел Радий Хабиров. На встрече также говорили о важности сохранить динамику иммунизации. И если темпы будут такими же, то к началу октября будет достигнут необходимый коллективный иммунитет.







Добавлю, что сегодня в республику поступила очередная партия вакцины в количестве ста десяти тысяч доз. Сегодня же было озвучено решение о переносе анонсированных ранее ограничительных мер.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от коронавируса заболели 158 и умерли 4 человека.





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