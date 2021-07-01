Минздрав Башкирии сообщил, что республика заняла 5 место в РФ по темпам вакцинации
16:20, 01 июл 2021
Башкирия поднялась на пятую строчку в стране по темпам вакцинации. И стала второй в России по расходованию вакцины.
Об этом стало известно на совещании в формате Здравчас, которое провел Радий Хабиров. На встрече также говорили о важности сохранить динамику иммунизации. И если темпы будут такими же, то к началу октября будет достигнут необходимый коллективный иммунитет.
Добавлю, что сегодня в республику поступила очередная партия вакцины в количестве ста десяти тысяч доз. Сегодня же было озвучено решение о переносе анонсированных ранее ограничительных мер.