Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Минздрав Башкирии сообщил, что республика заняла 5 место в РФ по темпам вакцинации

Минздрав Башкирии сообщил, что республика заняла 5 место в РФ по темпам вакцинации

16:20, 01 июл 2021

Башкирия поднялась на пятую строчку в стране по темпам вакцинации. И стала второй в России по расходованию вакцины. 

Об этом стало известно на совещании в формате Здравчас, которое провел Радий Хабиров. На встрече также говорили о важности сохранить динамику иммунизации. И если темпы будут такими же, то к началу октября будет достигнут необходимый коллективный иммунитет. 

Добавлю, что сегодня в республику поступила очередная партия вакцины в количестве ста десяти тысяч доз. Сегодня же было озвучено решение о переносе анонсированных ранее ограничительных мер. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от коронавируса заболели 158 и умерли 4 человека.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: