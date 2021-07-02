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Как отличить коронавирус от ОРВИ: ответ врача

Как отличить коронавирус от ОРВИ: ответ врача

09:44, 02 июл 2021

Признаками коронавируса могут быть общая слабость и сонливость, а также сухой кашель. Стоит обратить внимание на исчезновение или притупление обоняния, а также вкуса еды. Об этом сообщила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

«Свидетельством коронавируса могут стать исчезновение или выраженное притупление обоняния и ощущения вкуса пищи, а также выраженная общая слабость и сонливость», — пишут «Известия» со ссылкой на Ткаченко. Симптомами могут быть интенсивный сухой кашель, температура больше 38,5 градусов и ощущение нехватки воздуха. Врач советует вызвать скорую при наличии этих признаков.

Коронавирус при легком течении легко спутать с ОРВИ, поэтому рекомендуется сдать ПЦР-тест. Медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али напомнил, что лучше оставаться дома при наличии коронавируса. «Если у вас заболевание протекает в легкой форме, условно говоря — невысокая температура и насморк, и вы самоизолируетесь, то результат теста глобально не имеет значения», — отметил он.

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Источник: ura.news
Фото: pixabay

Теги: Коронавирус в Башкирии
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