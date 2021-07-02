В Дуванском районе Башкирии медики спасли жизнь юному жителю

10:28, 02 июл 2021

Накануне бригада Республиканской службы санитарной авиации произвела очередной экстренный вылет. На этот раз медики перевезли из Месягутовской центральной районной больницы в Республиканскую клиническую детскую больницу ребенка, нуждающегося в специализированной медицинской помощи.







«На борту медицинского вертолёта есть все условия для транспортировки пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. В воздухе за состоянием маленького пациента непрерывно следила бригада медицинских работников. В этот же день медицинскими специалистами РДКБ ребёнку была проведена экстренная операция. Сейчас маленький пациент находится в нейрохирургической реанимации РДКБ», — рассказали в Минздраве республики.

Напомним, вертолет «Ансат» используется для спасения тяжелых больных с августа 2020 года. Легкомоторный летательный аппарат оборудован современным медицинским модулем и имеет все необходимое для оказания неотложной медицинской помощи во время полета. Машина развивает скорость в 275 км/час. Можно в кратчайшие сроки эвакуировать пациента для оказания необходимой специализированной медицинской помощи, осуществляя на ходу весь спектр реанимационных мероприятий при острых состояниях любого профиля. Что позволяет сделать доступней специализированную медицинскую помощь жителям республики.



Развитие санитарной авиации в Башкортостане ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».





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