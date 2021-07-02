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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 158 человек

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 158 человек

14:26, 02 июл 2021

Количество заболевший инфекций в республике продолжает расти.

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 158 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 2 июля.

От последствий инфекции за минувшие сутки скончались 4 пациента.

Таким образом число инфицированных за все время пандемии составило 41510 заболевших. Выздоровевших за этот период 38952 человека, 17 из них были выписаны по выздоровлению за прошедший день.

Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров вновь перенес дату начала ковид-ограничений еще на одну неделю.

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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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