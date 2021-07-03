За прошедшие сутки в Башкортостане коронавирусом заболели 159 человек
12:28, 03 июл 2021
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Башкирии общее число заболевших ковидом составило 41 824 человека.
За последние сутки коронавирус выявили у 159 человек. Выздоровели от болезни за день 134 человека. Всего вылечились 38 158 пациентов.
Также стало известно о четырёх новых случаев смерти от опасного заболевания. Всего с начала пандемии скончались 608 жителей республики.
Источник:
mkset.ru
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