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За прошедшие сутки в Башкортостане коронавирусом заболели 159 человек

За прошедшие сутки в Башкортостане коронавирусом заболели 159 человек

12:28, 03 июл 2021

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Башкирии общее число заболевших ковидом составило 41 824 человека.

За последние сутки коронавирус выявили у 159 человек. Выздоровели от болезни за день 134 человека. Всего вылечились 38 158 пациентов.

Также стало известно о четырёх новых случаев смерти от опасного заболевания. Всего с начала пандемии скончались 608 жителей республики.

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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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