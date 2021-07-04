Врачи рассказали об опасном сочетании прививки от коронавируса с другими вакцинами

18:39, 04 июл 2021

Прививки от коронавирусной инфекции и гриппа нужно ставить с перерывом в месяц. Первым делом нужно пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.







«Между прививками должен пройти месяц. <…> Необходимо сначала выработать иммунитет к коронавирусной инфекции, а потом спокойно, осенью, заблаговременно поставить себе прививку от гриппа и пневмококка», — цитирую РБК Добрецову. По ее словам, перерыв между прививками необходим, чтобы отследить возможные побочные действия от прививки. А устойчивый иммунитет после прививки требуется россиянам в декабре—январе, когда начинается всплеск заболеваемости гриппом.

Добрецова подчеркнула, что прививка от COVID-19 не избавляет от последующей вакцинации от других инфекций. Причиной этому является то, что любое другое вирусное заболевание может ухудшить течение коронавируса.





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